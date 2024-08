Boca Juniors x Cruzeiro: onde assistir e horário pela Copa Sul-Americana

Boca Juniors e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 21h30, no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires. O jogo será transmitido ao vivo pelo Paramount+.

O Cruzeiro avançou para as oitavas após liderar o Grupo B com 12 pontos, invicto e com três vitórias e três empates. O time mineiro, que sofreu apenas três gols em seis jogos, busca manter sua forte defesa contra o Boca Juniors e trazer um bom resultado para decidir a vaga no Brasil.

Onde assistir ao vivo o jogo do Boca Juniors x Cruzeiro hoje pela Copa Sul-Americana?

O jogo desta quinta-feira, 21h30, entre Boca Juniors e Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Paramount+.

Como assistir online o jogo do Boca Juniors x Cruzeiro hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Paramount+.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.