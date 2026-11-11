Blatter chama Infantino de 'ditador' e sugere ajuda psiquiátrica ao presidente da Fifa

Infantino: presidente da Fifa é alvo de críticas de Blatter (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)
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Publicado em 11 de novembro de 2026 às 19h47.
Esta matéria relata as duras críticas do ex-presidente da Fifa Joseph Blatter ao atual presidente Gianni Infantino. Blatter acusou Infantino de atuar como um "ditador" e sugeriu que ele precise de ajuda psiquiátrica, questionando decisões como o Prêmio da Paz a Donald Trump e a negociação de direitos comerciais da Copa do Mundo. A Fifa respondeu defendendo a gestão de Infantino.
O ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter, fez duras críticas ao atual mandatário da entidade, Gianni Infantino, em entrevista publicada nesta quarta-feira, 11, pela revista alemã Der Spiegel. Aos 90 anos, o suíço chamou o sucessor de "ditador", questionou sua condução da entidade e afirmou que ele precisaria de ajuda psicológica.
Entre os principais alvos das declarações está a criação do Prêmio da Paz da Fifa, entregue ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Blatter classificou a iniciativa como constrangedora e questionou a escolha do homenageado.
"Infantino concede um Prêmio da Paz a alguém que, depois de pouco, inicia uma guerra contra o Irã? Isso é uma loucura", afirmou o ex-dirigente, em referência ao cenário internacional.
Blatter também criticou a proposta de Infantino de negociar parte dos direitos comerciais da Copa do Mundo. O plano foi abandonado após receber críticas. Para o suíço, o atual presidente da Fifa estaria ultrapassando os limites de sua função. "A Fifa está sofrendo. Atualmente, é dirigida por uma pessoa que se deixou cegar", declarou.
Blatter ainda acusou o sucessor de utilizar recursos da Fifa para conquistar o apoio das federações nacionais em uma eventual tentativa de reeleição. Segundo ele, o atual presidente teria se tornado uma figura intocável dentro da organização.
"Ele é um ditador. Pessoas na Fifa me dizem que ninguém pode subir no elevador com ele. É 'intocável'. Infantino já não conhece limites. Ele não entende nada disso. Talvez, um dia, seja preciso enviar Infantino para um hospital psiquiátrico", disse.
Procurada pela agência de notícias AFP, a Fifa encaminhou a resposta que havia enviado à Der Spiegel. No comunicado, a entidade contestou as críticas à conduta de Infantino e defendeu a atuação do presidente.
A organização afirmou que o dirigente está "cumprindo suas obrigações como presidente por meio de suas viagens". Também rebateu a declaração de que ele seria inacessível aos funcionários.
"O senhor Infantino utiliza, de fato, o elevador da Fifa, mas o faz quando há outras pessoas presentes", afirmou a entidade.
Blatter comandou a entidade entre 1998 e 2015, quando renunciou ao cargo em meio a um escândalo de corrupção que atingiu a organização. O suíço foi alvo de investigações e de processos relacionados à gestão da Fifa, mas acabou absolvido em dois julgamentos. Apesar disso, recebeu uma suspensão do Comitê de Ética da entidade.
O ex-presidente afirmou à Der Spiegel que não conversa com Infantino desde o início de 2016 e disse não ter arrependimentos sobre o período em que esteve à frente da organização.
O suíço também questionou decisões disciplinares da entidade, defendendo que as regras do futebol sejam aplicadas igualmente a todas as seleções. A crítica envolveu a decisão de permitir que o atacante norte-americano Folarin Balogun disputasse uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo após uma expulsão anterior.
"As regras do jogo devem ser aplicadas a todos. Não podem ser interpretadas", afirmou Blatter.
As declarações também ocorreram em meio à preparação para a eleição presidencial da Fifa, prevista para março de 2027, quando Infantino poderá tentar um novo mandato.
O japonês Kozo Tashima, presidente honorário da Federação Japonesa de Futebol, já anunciou a intenção de concorrer. Blatter, por sua vez, afirmou que gostaria de ver o atual presidente da World Athletics, Sebastian Coe, na disputa.
"Não importa quem se candidata. O importante é que o presidente em exercício não seja reeleito", declarou o suíço.