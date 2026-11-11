Blatter chama Infantino de 'ditador' e sugere ajuda psiquiátrica ao presidente da Fifa

O ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter, fez duras críticas ao atual mandatário da entidade, Gianni Infantino, em entrevista publicada nesta quarta-feira, 11, pela revista alemã Der Spiegel. Aos 90 anos, o suíço chamou o sucessor de "ditador", questionou sua condução da entidade e afirmou que ele precisaria de ajuda psicológica.

Entre os principais alvos das declarações está a criação do Prêmio da Paz da Fifa, entregue ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Blatter classificou a iniciativa como constrangedora e questionou a escolha do homenageado.

"Infantino concede um Prêmio da Paz a alguém que, depois de pouco, inicia uma guerra contra o Irã? Isso é uma loucura", afirmou o ex-dirigente, em referência ao cenário internacional.

Blatter também criticou a proposta de Infantino de negociar parte dos direitos comerciais da Copa do Mundo. O plano foi abandonado após receber críticas. Para o suíço, o atual presidente da Fifa estaria ultrapassando os limites de sua função. "A Fifa está sofrendo. Atualmente, é dirigida por uma pessoa que se deixou cegar", declarou.

Blatter ainda acusou o sucessor de utilizar recursos da Fifa para conquistar o apoio das federações nacionais em uma eventual tentativa de reeleição. Segundo ele, o atual presidente teria se tornado uma figura intocável dentro da organização.

"Ele é um ditador. Pessoas na Fifa me dizem que ninguém pode subir no elevador com ele. É 'intocável'. Infantino já não conhece limites. Ele não entende nada disso. Talvez, um dia, seja preciso enviar Infantino para um hospital psiquiátrico", disse.

Fifa rebate acusações de Blatter contra Infantino

Procurada pela agência de notícias AFP, a Fifa encaminhou a resposta que havia enviado à Der Spiegel. No comunicado, a entidade contestou as críticas à conduta de Infantino e defendeu a atuação do presidente.

A organização afirmou que o dirigente está "cumprindo suas obrigações como presidente por meio de suas viagens". Também rebateu a declaração de que ele seria inacessível aos funcionários.

"O senhor Infantino utiliza, de fato, o elevador da Fifa, mas o faz quando há outras pessoas presentes", afirmou a entidade.

Por que Blatter deixou a presidência da Fifa?

Blatter comandou a entidade entre 1998 e 2015, quando renunciou ao cargo em meio a um escândalo de corrupção que atingiu a organização. O suíço foi alvo de investigações e de processos relacionados à gestão da Fifa, mas acabou absolvido em dois julgamentos. Apesar disso, recebeu uma suspensão do Comitê de Ética da entidade.

O ex-presidente afirmou à Der Spiegel que não conversa com Infantino desde o início de 2016 e disse não ter arrependimentos sobre o período em que esteve à frente da organização.

Blatter critica decisões da Fifa e eleição de 2027

O suíço também questionou decisões disciplinares da entidade, defendendo que as regras do futebol sejam aplicadas igualmente a todas as seleções. A crítica envolveu a decisão de permitir que o atacante norte-americano Folarin Balogun disputasse uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo após uma expulsão anterior.

"As regras do jogo devem ser aplicadas a todos. Não podem ser interpretadas", afirmou Blatter.

As declarações também ocorreram em meio à preparação para a eleição presidencial da Fifa, prevista para março de 2027, quando Infantino poderá tentar um novo mandato.

O japonês Kozo Tashima, presidente honorário da Federação Japonesa de Futebol, já anunciou a intenção de concorrer. Blatter, por sua vez, afirmou que gostaria de ver o atual presidente da World Athletics, Sebastian Coe, na disputa.