Bia Haddad x Iga Swiatek: horário e onde assistir ao vivo à estreia da brasileira no Wimbledon 2024

Entre os dias 1 e 14 de julho, Londres sediará Wimbledon 2024, um dos mais prestigiosos torneios de tênis do mundo. O Brasil será representado por três atletas na chave principal de simples: Bia Haddad no feminino, e Thiago Monteiro e Thiago Wild no masculino. Todos eles farão suas estreias no Grand Slam nesta terça-feira, dia 2.

Considerado o principal nome do tênis brasileiro, Bia Haddad é a cabeça de chave número 20 e enfrentará a polonesa Magdalena Frech, número 58 do ranking. As duas jogadoras já se encontraram duas vezes anteriormente, com ambas as vitórias conquistadas pela brasileira.

No masculino, Thiago Wild, número um do Brasil e 74º do mundo, terá um confronto inédito contra o atleta local Paul Jubb, classificado como 201º no ranking. Por sua vez, Thiago Monteiro enfrentará Alexei Popyrin, número 47 do mundo, contra quem possui uma derrota na carreira.

Além dos jogadores de simples, Felipe Meligeni também participou da chave principal após passar pelas qualificações, mas foi derrotado na estreia pelo croata Borna Coric.

Nas duplas, o Brasil será representado por Bia Haddad, Luisa Stefani, Marcelo Melo, Rafael Matos, Fernando Romboli, Marcelo Demoliner e Ingrid Martins, todos aguardando a definição de suas estreias.

Como Bia Haddad chega ao torneio?

Bia Haddad chega para a disputa de Wimbledon 2024 como a 20ª colocada no ranking mundial da WTA, em busca de conquistar seu primeiro título de Grand Slam na carreira. Em 2023, em Londres, Bia alcançou as oitavas de final da competição de simples, mas foi derrotada por Elena Rybakina, atual número 3 do ranking WTA.

Antes do Grand Slam, Bia Haddad dedicou-se à preparação participando de dois torneios na grama nas últimas semanas, com resultados mistos. No WTA 500 de Berlim, foi eliminada na primeira rodada pela russa Ekaterina Alexandrova. Já no WTA de Bad Homburg, a tenista brasileira venceu sua primeira partida contra Tamara Korpatsch, mas não avançou após perder para a russa Anna Blinkova.

Onde assistir ao jogo de Bia Haddad x Iga Swiatek

O jogo entre Bia Haddad e Iga Swiatek vai acontecer nesta terça-feira, 2, por volta de 12h30 (horário de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pela ESPN.

Onde assistir online ao jogo de Bia Haddad x Iga Swiatek

O jogo entre Bia Haddad e Iga Swiatek também será exibido pelo Disney+, às 12h30.