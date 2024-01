Bia Haddad vence no Australia Open e garante vaga na terceira rodada

Bia Haddad Maia venceu mais uma no Australia Open. A brasileira bateu a russa Alina Korneeva, de apenas 16 anos, na quadra central, a Rod Laver Arena, por 2 sets a 0. Com o resultado, ela garantiu pela primeira vez ida à terceira rodada do primeiro Grand Slam da temporada.

Até o momento, esse é o melhor resultado de uma brasileira desde 1965. Na ocasião, a considerada a maior tenista brasileira de todos os tempos, Maria Esther Bueno, garantiu o vice-campeonato na competição.

Bia enfrenta na próxima fase a russa Maria Timofeeva, número 170 do ranking. A tenista vem de vitória sobre a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo.

Duplas femininas

Além das disputas individuais, Bia Haddad vem jogando duplas femininas com a americana Taylor Townsend. Na última terça-feira, elas venceram a eslovaca Tereza Mihalikova e a chinesa Xu Yifan por 2 sets a 0.

Agora elas enfrentam a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich e a russa Anna Blinkova, valendo vaga para as oitavas de final. A data e horário ainda será definida.

Qual o próximo jogo de Bia Haddad?

