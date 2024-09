Bia Haddad vence ex-número 1 do mundo e alcança quartas de final do US Open pela primeira vez

Bia Haddad Maia continua escrevendo seu nome na história do tênis brasileiro. Nesta segunda-feira, ela venceu a dinamarquesa Caroline Wozniacki e garantiu sua vaga nas quartas de final do US Open pela primeira vez na carreira. Em uma partida disputada, que durou duas horas e 41 minutos, Bia venceu por 2 sets a 1 (6/2, 3/6 e 6/3), eliminando a ex-número um do mundo.

Esta é a quarta participação de Bia no Aberto dos Estados Unidos, e ela já superou seu melhor desempenho anterior. Desde Maria Esther Bueno em 1968, nenhuma outra brasileira havia chegado tão longe no torneio.

Desafios na próxima fase

O próximo desafio de Bia Haddad Maia no US Open será o mais difícil até agora, enfrentando a tcheca Karolína Muchová, que derrotou a italiana Jasmine Paolini, número cinco do mundo, por 2 a 0, também nesta segunda-feira. O confronto está marcado para quarta-feira.

Atualmente, Bia ocupa a 21ª posição no ranking de simples da WTA. Embora não tenha tido um desempenho expressivo nos grand slams anteriores da temporada 2024, caindo na estreia em Roland Garros e chegando apenas à terceira rodada no Australian Open e em Wimbledon, seu avanço no US Open marca um momento de destaque em sua carreira.