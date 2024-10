Bia Haddad supera Kudermetova e avança no WTA de Wuhan; veja quando será o próximo jogo da tenista

Bia Haddad mantém sua série de vitórias na China. Nesta quarta-feira, 9, a tenista brasileira derrotou a russa Veronika Kudermetova no WTA 500 de Wuhan por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, avançando para as oitavas de final da competição, na madrugada desta quarta-feira.

O primeiro set foi dominado por Bia, que conseguiu duas quebras seguidas e não perdeu nenhum serviço, abrindo 4 a 0 com tranquilidade. Após 42 minutos, ela encerrou a parcial em 6/1.

O segundo set foi mais disputado, com a brasileira sofrendo uma quebra no início, mas logo se recuperando com duas quebras e fechando a parcial em 50 minutos.

Esse foi o segundo encontro recente entre as duas, após se enfrentarem em Seul, onde Bia também saiu vitoriosa. Agora, o confronto direto entre elas está empatado, com duas vitórias para cada lado. Curiosamente, elas já atuaram juntas, conquistando o título do Elite Trophy em 2023.

No momento, Bia Haddad Maia ocupa a 12ª posição no ranking da WTA, após subir cinco posições graças à conquista do título em Seul. No topo do ranking, a liderança é da polonesa Iga Swiatek, seguida pela bielorrussa Aryna Sabalenka e pela americana Jessica Pegula, que ocupam a segunda e terceira posições, respectivamente.

Quando será o próximo jogo de Bia Haddad?

Com a vaga garantida nas oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan, Bia Haddad Maia terá pela frente outros desafios. O próximo jogo da brasileira será contra a polonesa Magdalena Fręch, atual número 27 do ranking. Fręch avançou ao eliminar a americana Emma Navarro, sexta cabeça de chave.

A partida de Bia Haddad está marcada para esta quinta-feira, 10, e será a quinta a ser disputada na quadra central, com previsão de início por volta das 8h (horário de Brasília). O confronto vale uma vaga nas quartas de final do torneio.

Onde assistir às partidas de Bia Haddad?

O WTA 1000 de Wuhan está sendo transmitido para o Brasil via streaming pelo Disney+ e também na TV fechada pela ESPN. Dessa forma, os fãs de tênis podem acompanhar os jogos de Bia Haddad Maia e outros destaques da competição por essas plataformas.