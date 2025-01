Bia Haddad estreia no Australian Open nesta segunda-feira; veja horário e onde assistir ao vivo

A brasileira Beatriz Haddad Maia enfrenta a argentina Julia Riera nesta segunda-feira, 13, às 21h (horário de Brasília), pela rodada de estreia do Australian Open.

Bia Haddad tenta conquistar sua primeira vitória em simples na temporada, após acumular três derrotas consecutivas no início do ano.

Apesar disso, a tenista chegou à final do torneio de duplas em Adelaide, jogando ao lado da alemã Laura Siegemund. A dupla foi derrotada pela chinesa Guo Hanyu e pela russa Alexandra Panova.

Bia Haddad chega ao Australian Open após alcançar o vice-campeonato nas duplas do WTA 500 de Adelaide na semana passada. Entretanto, na competição de simples, a brasileira foi eliminada logo na primeira rodada. Agora, no Grand Slam australiano, seu objetivo é superar a melhor campanha anterior, buscando ao menos alcançar a terceira rodada da chave principal, repetindo o desempenho do ano passado.

Esta será a primeira vez que Bia enfrentará Julia Riera no circuito da WTA. A jovem argentina de 22 anos garantiu sua vaga na chave principal após avançar no qualificatório, marcando sua estreia nesta fase do Australian Open.

Onde assistir o jogo de Bia Haddad no Australian Open?

O confronto entre Bia Haddad e Julia Riera será realizado nesta segunda-feira, 21h, na Quadra 1573 Arena, em Melbourne, na Austrália. A partida é válida pela 1ª Rodada do Australian Open.

O jogo será transmitido ao vivo pelo canal ESPN e também será exibido pela plataforma de streaming Disney+.