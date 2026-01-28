Benfica x Real Madrid: onde assistir e horário pela Champions League

O Benfica e o Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa. O confronto é válido pela última rodada da primeira fase da UEFA Champions League e terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Mandante, o Benfica ainda sonha com a classificação aos playoffs do mata-mata. Os Encarnados ocupam atualmente a 29ª colocação na tabela geral da Champions, com 8 pontos. Avançam à repescagem das oitavas as equipes que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição.

Já o Real Madrid, na 3ª colocação com 15 pontos, também busca garantir a vaga direta nas oitavas de final. Para isso, precisa de uma vitória em solo português. A equipe de Arbeloa vem embalada, mas ainda não assegurou a classificação antecipadamente.

Prováveis escalações:

Benfica : Turbin; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi e Dahl; Aursnes, Barrenechea e Sudakov; Prestianni, Schjelderup e Pavlidis.

: Turbin; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi e Dahl; Aursnes, Barrenechea e Sudakov; Prestianni, Schjelderup e Pavlidis. Real Madrid: Courtois; Valverde, Ceballos, Huijsen e Carreras; Tchouámeni, Arda Guler e Bellingham; Gonzalo Garcia (Mastantuono), Vinícius Jr. e Mbappé.

Onde assistir ao vivo o jogo Benfica x Real Madrid hoje pela Champions League?

O jogo desta quarta-feira, 17h, entre Benfica e Real Madrid terá transmissão ao vivo na TNT e no streaming HBO Max.

Como assistir online o jogo Benfica x Real Madrid hoje?

Você pode assistir à partida online pela HBO Max.

