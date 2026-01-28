Benfica x Real Madrid: onde assistir e horário pela Champions League

Repórter
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06h00.
O Benfica e o Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa. O confronto é válido pela última rodada da primeira fase da UEFA Champions League e terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.
Mandante, o Benfica ainda sonha com a classificação aos playoffs do mata-mata. Os Encarnados ocupam atualmente a 29ª colocação na tabela geral da Champions, com 8 pontos. Avançam à repescagem das oitavas as equipes que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição.
Já o Real Madrid, na 3ª colocação com 15 pontos, também busca garantir a vaga direta nas oitavas de final. Para isso, precisa de uma vitória em solo português. A equipe de Arbeloa vem embalada, mas ainda não assegurou a classificação antecipadamente.
