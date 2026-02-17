Benfica x Real Madrid: onde assistir e horário pela Champions League

O Benfica e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira, 17, às 17h, no Estádio da Luz, em Lisboa, em Portugal. A partida é válida pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26 e terá transmissão no SBT, TNT e HBO Max.

O confronto retoma um duelo recente entre as equipes pela fase de liga da Champions League. Há menos de um mês, o Benfica levou a melhor ao vencer por 4 a 2, em um jogo marcado por reviravoltas e decidido com um gol de goleiro no último lance. O resultado garantiu aos portugueses a vaga nos playoffs e impediu a classificação direta do Real Madrid às oitavas de final.

Para o mata-mata, o Benfica aposta na força do Estádio da Luz e no embalo da vitória sobre os espanhóis. A equipe comandada por José Mourinho não contará com Richard Ríos, que se recupera de uma luxação no ombro. A expectativa é que o volante esteja à disposição para o jogo de volta, em Madri.

Do outro lado, o Real Madrid tenta reagir após a derrota em Lisboa. Maior campeão da Champions League, o clube dirigido por Álvaro Arbeloa chega com desfalques importantes: Asencio e Rodrygo estão suspensos, enquanto Jude Bellingham segue em tratamento no departamento médico. Preservado na última rodada de La Liga, Mbappé retorna ao time titular e deve formar o ataque ao lado de Vini Jr.

Onde assistir ao vivo o jogo do Benfica x Real Madrid hoje pela Champions League?

O jogo desta terça-feira, às 17h, entre o Benfica e Real Madrid terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo do Benfica x Real Madrid hoje?

Você pode assistir à partida online pela HBO Max.

Prováveis escalações

Benfica (Técnico: José Mourinho)

Trubin; Araujo, Antonio Silva, Otamendi e Dahl; Barreiro, Aursnes, Prestianni, Sudakov e Schjelderup; Pavlidis.

Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)

Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde e Arda Güler; Mbappé e Vini Jr.