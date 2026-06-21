Bélgica x Irã: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Bélgica e Irã, apontando favoritismo da seleção belga no jogo deste domingo, 21 de junho, pelo Grupo G.

Em termos gerais, a Bélgica aparece com 62,4% de chance de vitória contra 16,3% do Irã, enquanto o empate tem 21,3% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória belga por 1 a 0, com 12,2% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória belga por 1 a 1 com 9,9%, vitória belga por 2 a 0 com 11,5%, vitória belga por 2 a 1 com 9,4% e vitória belga por 3 a 0 com 7,5%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.