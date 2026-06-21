Bélgica x Irã: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

O Bélgica e o Irã se enfrentam neste domingo, 21, pela Copa do Mundo 2026. A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo G.

O Grupo G chega à segunda rodada em situação de equilíbrio, com as quatro seleções somando um ponto após os empates na estreia. Bélgica e Irã entram em campo pressionados pela necessidade de vencer para ganhar vantagem na disputa por uma vaga na próxima fase.

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A seleção belga busca o primeiro triunfo no torneio para assumir posição mais confortável na chave e abrir distância dos concorrentes diretos. Do outro lado, o Irã tenta conquistar um resultado que pode representar um marco em sua trajetória na Copa do Mundo, após sete participações na competição.

Detalhes da partida

Data e horário de Bélgica x Irã: 21de junho de 2026, às 16h (Brasília) (local – no SoFi Stadium, em Los Angeles)

21de junho de 2026, às 16h (Brasília) (local – no SoFi Stadium, em Los Angeles) Local: no SoFi Stadium, em Los Angeles.

no SoFi Stadium, em Los Angeles. Confronto: Bélgica x Irã – Grupo G.

Bélgica x Irã – Grupo G. Arbitragem: Dario Herrera, auxiliado por Cristian Navarro e Gabriel Chade, todos da Argentina. Ainda não há informações sobre o VAR.

Transmissão

Streaming: CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video) e Globoplay (getv). A CazéTV transmitirá gratuitamente em 4K.

Escalações prováveis de Bélgica x Irã

Bélgica (técnico Rudi Garcia): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans, De Bruyne; Doku, Trossard, Lukaku.

Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans, De Bruyne; Doku, Trossard, Lukaku. Irã (técnico Amir Ghalenoei): Beyranvand; Rezaeiyan, Khalilzadeh, Kanaani, Mohammadi; Jahanbakhsh, Ghodoos, Ezatollahi, Mohebbi; Taremi, Moghanloo.

Contexto

A Bélgica inicia sua trajetória nos Estados Unidos tentando deixar para trás a campanha abaixo das expectativas realizada na Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando não conseguiu avançar além da fase de grupos.

de 2022, no Catar, quando não conseguiu avançar além da fase de grupos. O primeiro compromisso preparatório, diante do Egito, não trouxe sinais definitivos de recuperação. A equipe comandada por Rudi Garcia encontrou dificuldades para impor seu jogo e precisou buscar o empate após sair em desvantagem no placar.

Os egípcios abriram o marcador aos 19 minutos do primeiro tempo com Emam Ashour, que acertou uma finalização de longa distância. A reação belga veio apenas na etapa final. Aos 66 minutos, Romelu Lukaku entrou em campo e, menos de meio minuto depois, participou diretamente do lance que resultou no gol contra de Mohamed Hany.

Os números da partida refletem a dificuldade ofensiva da Bélgica. Apesar de ter finalizado 15 vezes, a seleção acertou o alvo em apenas três oportunidades, de acordo com estatísticas da FIFA.

Mesmo com a atuação irregular, os resultados recentes mostram uma equipe consistente. Nas Eliminatórias da Europa, os belgas encerraram a campanha sem derrotas, acumulando cinco vitórias e três empates. O ataque marcou 29 gols, enquanto a defesa sofreu apenas sete em oito jogos.

Entre os destaques está Kevin De Bruyne, autor de seis gols durante as eliminatórias e principal articulador das ações ofensivas da equipe.

O Irã também chega após um empate em seu compromisso mais recente. A seleção asiática ficou no 2 a 2 com a Nova Zelândia em uma partida marcada por reações após estar atrás do placar.

Elijah Just colocou os neozelandeses em vantagem aos sete minutos e voltou a marcar aos 54. Os iranianos responderam nas duas ocasiões. Ramin Rezaeian deixou tudo igual aos 32 minutos do primeiro tempo, enquanto Mohammad Mohebbi marcou de cabeça aos 64 minutos após assistência do próprio Rezaeian.

Aos 36 anos, Rezaeian registrou um feito individual ao se tornar o jogador mais velho a marcar um gol e fornecer uma assistência em uma mesma partida de Copa do Mundo.

Nas Eliminatórias Asiáticas, o Irã apresentou uma das campanhas mais consistentes do continente. A equipe conquistou 11 vitórias, empatou quatro vezes e sofreu apenas uma derrota, com 35 gols marcados e 12 sofridos.

Principal referência ofensiva da seleção iraniana, Mehdi Taremi encerrou a fase classificatória com dez gols e segue como uma das principais armas do time de Amir Ghalenoei.

Agenda do Grupo G