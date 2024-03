Bayern de Munique x Lazio: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Bayern de Munique e Lazio se enfrentam nesta terça-feira, 5, às 17h, no estádio X, na Allianz Arena, na Alemanha. A partida é válida pelas oitavas de final, no jogo de volta, da Champions League e terá transmissão no Space (TV por assinatura) e no Max (antigo HBO Max, streaming).

O confronto de ida resultou em uma vitória por 1 a 0 para a Lazio sobre o Bayern de Munique, em um embate marcado por uma disputa acirrada.

O Bayern de Munique, por sua vez, enfrentou uma série desafiadora, sofrendo gols nos últimos sete jogos consecutivos nesta temporada. Além disso, seis dos últimos sete jogos da equipe terminaram com mais de 2,5 gols, destacando uma tendência para partidas com bastante movimentação.

Em relação às estatísticas de ambos os times, em cinco dos últimos sete jogos do Bayern de Munique, ambas as equipes conseguiram marcar. Além disso, é relevante destacar que o Bayern sofreu gols nos últimos três confrontos diretos contra a Lazio, indicando uma dinâmica desafiadora nos duelos recentes entre as equipes.

Onde assistir ao vivo o jogo do Bayern de Munique x Lazio hoje pelo NOME DO CAMPEONATO?

O jogo desta terça-feira, às 17h , entre Bayern de Munique e Lazio terá transmissão ao vivo no Space e na Max (antiga HBO Max).

Como assistir online o jogo do Bayern de Munique x Lazio hoje?

Você pode assistir a partida online através da Max (antiga HBO Max).

Provável escalação do Bayern de Munique

Neuer; Kimmich, De Ligt, Kim e Alphonso Davies; Pavlovic e Goretzka; Tel (Sané), Muller e Musiala; Kane

Provável escalação do Lazio

Provedel; Marusic, Mario Gila, Romagnoli e Hysaj; Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni