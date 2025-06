Bayern de Munique x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Mundial de Clubes

Bayern de Munique e Boca Juniors se enfrentam nesta sexta-feira, 21, às 22h (de Brasília), no estádio Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

A partida é válida pela segunda rodada do Mundial de Clubes da FIFA 2025 e terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, DAZN e CazéTV.

O clube alemão chega em situação confortável no grupo após aplicar uma histórica goleada por 10 a 0 sobre o Auckland City na estreia — a maior já registrada em torneios intercontinentais de clubes. Com três pontos e saldo expressivo, o Bayern lidera com tranquilidade e se prepara para encerrar a fase contra o Benfica na rodada seguinte.

Já o Boca Juniors vive cenário de frustração. A equipe argentina vencia o Benfica por 2 a 0 no primeiro tempo, mas cedeu o empate mesmo com um jogador a mais durante boa parte da etapa final. O time comandado por Miguel Ángel Russo precisa somar pontos diante dos bávaros para seguir com chances reais de classificação.

Onde assistir ao vivo o jogo Bayern de Munique x Boca Juniors hoje pelo Mundial de Clubes?

O jogo desta sexta-feira, às 22h, entre Bayern de Munique e Boca Juniors terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, DAZN e CazéTV.

Como assistir online o jogo Bayern de Munique x Boca Juniors hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, DAZN e CazéTV no YouTube.

