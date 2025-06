Bayern de Munique x Auckland City: onde assistir, horário e escalações pelo Mundial de Clubes

O Bayern de Munique e o Auckland City se enfrentam neste domingo, 15 de junho, às 13h (horário de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati, nos Estados Unidos.

A partida é válida pela primeira fase do Mundial de Clubes da FIFA 2025 e terá transmissão ao vivo no SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).

O Bayern chega ao torneio como representante da Europa, com base no ranking de desempenho da UEFA entre 2021 e 2024. Multicampeão da Alemanha e da Champions League, o clube bávaro busca mais um título internacional para sua galeria. Do outro lado, o Auckland City representa a Oceania após vencer a OFC Champions League de 2023, consolidando seu domínio regional. O time neozelandês tenta repetir o feito histórico de 2014, quando conquistou o terceiro lugar no torneio.

Prováveis escalações:

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany) : Neuer; Laimer, Jonathan Tah, Stanisic, Guerreiro, Kimmich; Pavlovic, Muller, Olise; Gnabry e Kane.

: Neuer; Laimer, Jonathan Tah, Stanisic, Guerreiro, Kimmich; Pavlovic, Muller, Olise; Gnabry e Kane. Auckland City (Técnico: Albert Riera): Tracey; Lagos, Mitchell, Boxall, Lobo; Ilich, Garriga, Yoo; Manickum, Bevan, Zeb.

Onde assistir ao vivo o jogo Bayern de Munique x Auckland City hoje pelo Mundial de Clubes?

O jogo deste domingo, às 13h, entre Bayern de Munique e Auckland City terá transmissão ao vivo no SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN.

Como assistir online o jogo Bayern de Munique x Auckland City hoje?

Você pode assistir a partida online por meio do DAZN e também gratuitamente pelo CazéTV no YouTube.