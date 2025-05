Barcelona x Villarreal: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela La Liga

O Barcelona e o Villarreal se enfrentam neste domingo, 18, às 14h, no Estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona. A partida é válida pela última rodada do Campeonato Espanhol (La Liga) e terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Com o título da La Liga já decidido a favor do Real Madrid, o Barça entra em campo buscando encerrar a temporada com vitória e garantir a segunda colocação na tabela. Já o Villarreal, que faz campanha irregular, tenta se despedir da temporada com dignidade, mesmo sem chances de classificação para competições europeias.

Onde assistir ao vivo o jogo Barcelona x Villarreal hoje pela La Liga?

O jogo deste domingo, às 14h, entre Barcelona e Villarreal terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo do Barcelona x Villarreal hoje?

Você pode assistir à partida online pela plataforma Disney+, com acesso disponível para assinantes.

