Barcelona x Valencia: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Espanhol

O Barcelona e Valencia se enfrentam neste domingo, 26, às 17h, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha. O confronto é válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol e terá transmissão ao vivo no Disney+.

Após uma temporada cheia de desafios, o Barcelona busca retomar sua posição no topo da tabela e encantar sua torcida. O Valencia, por sua vez, entra em campo tentando surpreender fora de casa e conquistar pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir ao vivo o jogo Barcelona x Valencia hoje pelo Campeonato Espanhol?

O jogo deste domingo, às 17h, entre Barcelona e Valencia terá transmissão ao vivo no Disney+.

Como assistir online o jogo Barcelona x Valencia hoje?

Você pode assistir à partida online pelo aplicativo ou site do Disney+ (para assinantes).

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona hoje pelo Campeonato Espanhol?

O jogo deste domingo, às 17h, entre Barcelona e Valencia terá transmissão ao vivo no Disney+.

Como assistir online o jogo do Barcelona hoje?

Você pode assistir à partida online pelo aplicativo ou site do Disney+ (para assinantes).

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.