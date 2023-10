Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do El-Classico pela La Liga

Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste sábado, 28, às 18h00, no Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha. A partida é válida pela 11ª rodada de La Liga.

No primeiro El-Clássico da temporada, Barcelona e Real Madrid podendo assumir a liderança da competição. Os Merengues, líderes com 25 pontos, estão apenas um ponto dos Barça, terceiro colocado com 24 pontos.

Após vitória contra o Braga pela Champions League, o Real vai pro jogo buscando a segunda vitória consecutiva. A equipe perdeu apenas uma vez no campeonato, no clássico diante do Atlético de Madrid.

Do outro lado, o Barcelona, também vem de vitória na Champions League e agora retoma as atenções a competição nacional.

Escalação do Barcelona contra o Real Madrid

Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Martinez, Balde; Gavi, Romeu, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Felix.

Escalação do Real Madrid contra o Barcelona

Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Mendy; Kroos, Tchouaméni e Valverde; Bellingham; Joselu e Vinícius Júnior

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Barcelona x Real Madrid pela La Liga hoje?

O jogo deste sábado, às 11h15, entre Barcelona e Real Madrid terá transmissão exclusiva no ESPN e Star+

Como assistir o El-Clássico online?

Você pode assistir a partida online através pelo Star+

Qual é o próximo jogo do Barcelona ?

02/08 - Milan x Barcelona - Amistoso

Qual é o próximo jogo do Real Madrid ?