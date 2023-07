Barcelona x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo amistoso

Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste sábado, 29, às 18h00, no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos. A partida é um amistoso de pré-temporada.

Após ser derrotado pelo Arsenal no primeiro jogo da temporada, o Barcelona espera um melhor resultado no primeiro El-Clássico do ano. A equipe de Xavi busca manter o bom desempenho no confronto, como foi na temporada passada.

Do outro lado o Real Madrid, do craque brasileiro Vini Jr, venceu as duas partidas que disputou até agora. Os Merengues esperam conseguir a terceira vitória consecutiva.

Provável escalação do Barcelona contra o Real Madrid

Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Eric García e Baldé; Kessié, Oriol Romeu e De Jong; Dembélé, Lewandowski e Ansu Fati

Provável escalação do Real Madrid contra o Barcelona

Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Mendy; Kroos, Tchouaméni e Valverde; Bellingham; Joselu e Vinícius Júnior

Onde assistir ao vivo Barcelona x Real Madrid pelo Brasileirão Série A

O jogo deste sábado, às 18h00, entre Barcelona e Real Madrid terá transmissão exclusiva no TNT e HBO Max.

Como assistir o jogo Barcelona x Real Madrid online?

Você pode assistir a partida online através pelo HBO Max.

Qual é o próximo jogo do Barcelona ?

02/08 - Milan x Barcelona - Amistoso

Qual é o próximo jogo do Real Madrid ?