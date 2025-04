Barcelona x Real Madrid: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela final da Copa do Rei

A grande final da Copa do Rei será entre Barcelona e Real Madrid, neste sábado, 26 de abril, às 17h, no Estádio La Cartuja, em Sevilha. O clássico espanhol promete ser eletrizante, com as duas gigantes da Espanha buscando conquistar o tão almejado título nacional.

O Barcelona, que se encontra em boa fase, quer garantir mais um troféu para seu elenco, enquanto o Real Madrid, sempre competitivo, vai em busca de sua 20ª conquista na Copa do Rei, um recorde histórico.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona x Real Madrid hoje pela Copa do Rei?

O jogo deste sábado, 17h, entre Barcelona e Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo do Barcelona x Real Madrid hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona hoje pela Copa do Rei?

O jogo deste sábado, 17h, entre Barcelona e Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo do Barcelona hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.