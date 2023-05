Barcelona x Real Betis; veja horário e onde assistir ao vivo

Barcelona e Real Betis se enfrentam neste sábado, 29, às 16h, no estádio Camp Nou, em Barcelona, na Espanha. A partida é válida pelo Campeonato Espanhol.

Líder da competição, o Barcelona está bem encaminhado para a conquista do título nesta temporada. Apesar da derrota para o Rayo Vallecano na última rodada, o Barça está a 11 pontos do vice-líder, o rival Real Madrid.

Para o confronto, o técnico Xavi não conta com Alarcon e Sergi Roberto, que estão machucados. A equipe deve ir a campo com o trio de ataque formado por Raphinha, Lewandowski, Gavi, com Pedri pelo meio.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Barcelona x Real Betis hoje

O jogo deste sábado 16h entre Barcelona x Real Betis terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+

Como assistir o jogo Barcelona x Real Betis online

Você pode assistir a partida online pela plataforma Star+.

Quais são os próximos jogos do Barcelona?