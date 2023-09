Barcelona x Real Betis: onde assistir, horários e escalações do jogo pela La Liga

Barcelona e Real Betis se enfrentam neste sábado, 16, às 16h, no Estádio Olímpico Lluis Companys, em Barcelona, na Espanha. A partida é válida pela 5º rodada da La Liga.

Para esta disputa, o Barcelona é considerado favorito, especialmente pelo clube catalão estar invicto e ocupar a terceira posição do campeonato. O time se destaca também por contar com o segundo melhor ataque da competição, com oito gols marcados e apenas quatro sofridos nos quatro confrontos disputados, média de 2 marcados e um sofrido por jogo.

Por outro lado, o cenário para o Real Betis é díficil, já que o clube ocupa a sétima posição e tem um elenco considerado inferior ao rival deste sábado.

Provável escalação do Barcelona

Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Christensen, Balde; Romeu, De Jong; Raphinha, Gavi, Yamal; Lewandowski.

Técnico: Xavi.

Provável escalação do Real Betis

Silva; Hector Bellerin, Pezzella, Marc Bartra, Miranda; Rodriguez, Roca; Rodri, Isco, Perez; Willian Jose.

Técnico: Manuel Pellegrini.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Barcelona x Real Betis da La Liga hoje

O jogo deste sábado às 16h entre Barcelona x Real Betis terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do Barcelona online?

A partida será transmitida pela Star+.

Quais são os próximos jogos do Barcelona?

19/09 - Barcelona x Antwerp - Liga dos Campeões (Fase de Grupos)

23/09 - Barcelona x Celta de Vigo - La Liga

Quais são os próximos jogos do Real Betis?