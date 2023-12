Barcelona x Real Antuérpia: onde assistir, horários e escalações pelo Champions League

O Real Antuérpia e o Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, 13, às 17h, no Bosuilstadion, na Bélgica. A partida é válida pela última rodada da fase de grupos da Champions League.

O jogo entre Barcelona e Royal Antwerp, pelo Grupo H da competição, traz situações opostas para as equipes. O Barcelona já está classificado para a próxima fase como líder do grupo, enquanto o Royal Antwerp está eliminado e na última posição.

O Royal Antwerp terá desfalques significativos para esta partida. Arbnor Muja e Jurgen Ekkelenkamp estão suspensos, enquanto Anthony Valencia, Jacob Ondrejka, Bjorn Engels e Jelle Bataille estão lesionados e não estarão disponíveis para o jogo.

Por sua vez, o Barcelona também enfrentará ausências importantes na Bélgica. O técnico Xavi Hernández não poderá contar com Gavi, Inigo Martinez, Marc-André ter Stegen e Marcos Alonso, que estão no departamento médico do clube. Além disso, Frenkie de Jong também estará ausente no confronto.

Com o Barcelona já garantido na próxima fase, essas ausências podem oferecer oportunidades para outros jogadores mostrarem seu potencial e contribuírem para a equipe. Por outro lado, o Royal Antwerp pode enfrentar dificuldades significativas devido às ausências por lesão e suspensão.

Provável escalação do Barcelona

Peña; João Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Fermín Lopez, Romeu, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Ferrán Torres.

Técnico: Xavi Hernández.

Provável escalação do Real Antuérpia

Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Yusuf, Vermeeren; Kerk, Balikwisha, Ejuke; Janssen.

Técnico: Mark van Bommel.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona pela Champions League?

O jogo desta quarta-feira, às 17h, entre Real Antuérpia x Barcelona terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo do Barcelona?

Você pode assistir a partida online pela HBO Max.