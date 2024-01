Barcelona x Osasuna: onde assistir, horários e escalações pela semifinal da Supercopa da Espanha

O Barcelona x Osasuna se enfrentam nesta quinta-feira, 11, às 16h, no Estádio Universidade Rei Saud, em Riad, Arábia Saudita. A partida é válida pela semifinal da Supercopa da Espanha.

A partida determinará qual equipe enfrentará o Real Madrid na final decisiva. Isso ocorre porque o clube merengue eliminou o Atlético de Madrid na semifinal anterior.

Apesar de ter enfrentado alguns momentos turbulentos nesta temporada, o Barcelona chega de uma vitória por 2 a 1 sobre o Las Palmas, destacando-se a estreia do atacante Vitor Roque, que provavelmente terá outra oportunidade na Supercopa da Espanha.

Além disso, a notícia positiva é o possível retorno do meio-campista Pedri, que se recuperou de uma lesão muscular e poderá participar do jogo nesta quinta-feira.

O Osasuna garantiu sua vaga na Supercopa da Espanha ao ficar com o vice-campeonato na última temporada da Copa do Rei, e entra na semifinal como o time considerado azarão.

O clube de Pamplona ocupa atualmente a 12ª posição na tabela do Campeonato Espanhol, com 22 pontos em 19 partidas. No entanto, está a 10 pontos de distância do Real Sociedad, que é o primeiro dentro da zona de classificação para as competições europeias.

Diante desse cenário, o Osasuna buscará surpreender o Barcelona na busca por uma vaga na final. A boa notícia para a equipe é que o técnico Jagoba Arrasate terá todos os jogadores à disposição e planeja escalar o time com força máxima nesta quinta-feira.

Provável escalação do Barcelona

Iñaki Peña; Koundé, Christensen, Ronald Araújo e Alejandro Baldé; Frenkie De Jong, Sergi Roberto (Oriol Romeu) e Gündogan; Raphinha, Lewandowski e João Félix (Vitor Roque).

Técnico: Xavi Henández.

Provável escalação do Osasuna

​Aitor Fernández; Nacho Vidal, David Garcia, Jorge Herrando e Juan Cruz; Lucas Torró, Ibáñez e Brasanac; Barja, Raúl Garcia e Ruben Garcia.

Técnico: Jacoba Arrasate.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona pela semifinal da Supercopa da Espanha?

O jogo desta quinta-feira, às 16h, entre Barcelona x Osasuna terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Barcelona?

Você pode assistir a partida online no Star+.