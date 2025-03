Barcelona x Osasuna: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo LaLiga

O Barcelona recebe o Osasuna nesta quinta-feira, 27, às 17h, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, em partida válida pela LaLiga. O jogo será transmitido ao vivo pelo Disney+.

O confronto, que estava originalmente marcado para o início de março, foi adiado após a trágica morte do médico do Barça, Carles Miñarro García, vítima de um infarto. Ambas as equipes concordaram em remanejar a data da partida.

O Barcelona chega motivado após uma impressionante vitória sobre o Atlético de Madrid fora de casa por 4 a 2, com grande desempenho de Robert Lewandowski, Ferran Torres e Lamine Yamal.

Com esse resultado, os Blaugranas seguem na liderança da competição com 60 pontos, empatados com o Real Madrid, mas com vantagem no saldo de gols. Uma vitória ou empate nesta partida colocará o Barça na liderança isolada do campeonato.

Por outro lado, o Osasuna, que ocupa a 14ª posição com 33 pontos, vem de uma derrota em casa para o Getafe por 2 a 1, resultado que dificultou a sua luta por uma posição mais tranquila na tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona x Osasuna?

A partida entre Barcelona e Osasuna será transmitida ao vivo pelo Disney+, às 17h, desta quinta-feira, 27 de março.

