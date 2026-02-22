Barcelona x Levante: horário e onde assistir ao jogo de La Liga

Barcelona e Levante se enfrentam neste domingo, 22, às 12h15 (horário de Brasília), pela temporada 2025/26 de La Liga. A partida terá transmissão do Disney+.

O Barcelona ocupa a vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 58 pontos, atrás do Real Madrid.

A vitória é considerada importante para manter a equipe na disputa pelo topo da tabela e para reagir após a derrota para o Girona na rodada anterior.

O Levante vive situação oposta. O time está na penúltima colocação, com 18 pontos e apenas quatro vitórias na competição. A equipe não vence há três jogos e busca reação para sair da zona de rebaixamento.

Que horas é o jogo Barcelona x Levante?

A partida começa às 12h15 (de Brasília), neste domingo, 22.

Onde assistir ao jogo Barcelona x Levante?

O confronto terá transmissão pelo Disney+.