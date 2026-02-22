Barcelona x Levante: horário e onde assistir ao jogo de La Liga

Redação Exame
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 06h00.
Barcelona e Levante se enfrentam neste domingo, 22, às 12h15 (horário de Brasília), pela temporada 2025/26 de La Liga. A partida terá transmissão do Disney+.
O Barcelona ocupa a vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 58 pontos, atrás do Real Madrid.
A vitória é considerada importante para manter a equipe na disputa pelo topo da tabela e para reagir após a derrota para o Girona na rodada anterior.
O Levante vive situação oposta. O time está na penúltima colocação, com 18 pontos e apenas quatro vitórias na competição. A equipe não vence há três jogos e busca reação para sair da zona de rebaixamento.
A partida começa às 12h15 (de Brasília), neste domingo, 22.
O confronto terá transmissão pelo Disney+.