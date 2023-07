Barcelona x Juventus hoje: onde assistir ao vivo o jogo do Amistoso

Barcelona e Juventus se enfrentam neste sábado, 22, às 23h30, no no Levi's Stadium, na Califórnia, nos Estados Unidos. A partida é válida pela fase de amistosos da Soccer Champions Tour, os amistosos.

Esse já é o segundo amistoso da temporada, que começou na última quarta-feira, 19, com a partida entre Chelsea e Wrexham, que resultou em 5 a 0 para o time londrino. Agora, o Barcelona inicia sua jornada contra a Juventus com novos reforços e uma equipe diferente. O clube italiano também deve chegar ao campeonato com novos talentos e planeja apresentar uma equipe entrosada.

O confronto entre os clubes é histórico, sobretudo após a final da Champions League 2014/15, que deixou o Barcelona como campeão por 3 a 1. Ambos os times disputaram amistosos nos Estados Unidos na última pré-temporada, em uma disputa que terminou em empate.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Barcelona x Juventus no Amistoso hoje

O jogo deste sábado, às 23h30 entre Barcelona e Juventus terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Como assistir o jogo do Barcelona x Juventus online?

A partida será transmitida pela HBO Max.

Quais são os próximos jogos do Barcelona ?

26/07 - Arsenal x Barcelona - Amistosos

29/07 - Barcelona x Real Madrid - Amistosos

Quais são os próximos jogos do Juventus?