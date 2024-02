Barcelona x Granada: onde assistir, horários e escalações pela La Liga

O Barcelona e Granada se enfrentam neste domingo, 11, às 17h, no Estádio Olímpico Lluís Companys. A partida é válida pela 24º rodada da La Liga.

Nessa altura da competição, o anúncio de Xavi sobre sua saída do Barcelona ao final da temporada pode ter influenciado positivamente os blaugranas. Eles venceram seus últimos dois jogos, contra Osasuna e Alavés, oferecendo uma nova esperança aos catalães na corrida pelo título de La Liga.

Uma notícia aguardada pelos torcedores do Barça é o retorno de Ter Stegen, que se recuperou de uma lesão nas costas e deve reassumir a titularidade no gol neste domingo. Além disso, Raphinha é outro jogador que pode retornar à equipe contra o Granada. Por outro lado, Vitor Roque está suspenso e será desfalque.

A situação do Granada na La Liga é bastante diferente da do Barcelona. O time ocupa a vice-lanterna da competição, com 12 pontos, e o empate com Las Palmas interrompeu uma sequência de três derrotas, mostrando que ainda há um longo caminho pela frente na luta contra o rebaixamento.

A equipe de Alexander Medina enfrenta desfalques importantes, com Piatkowski e Villar suspensos, além de Boye, Raul Fernández, Jesús Vallejo e Víctor ainda em processo de recuperação de lesões. A participação de Melendo é uma incógnita, porém, isso não tem preocupado tanto o treinador.

Provável escalação do Barcelona

Ter Stegen; Koundé, Iñigo Martínez, Araújo e João Cancelo; Christensen, De Jong e Gündogan; Pedri, Yamal e Lewandowski

Técnico : Xavi.

Provável escalação do Granada

Batalla; Ricard Sánchez, Miqel, Méndez e Maouassa; Pellistri, Hongla, Sergio Ruiz, Melendo e Neva; Arezo

Técnico : Alexander Medina.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona pela La Liga?

O jogo deste domingo, às 17h, entre Barcelona x Granada terá transmissão ao vivo no Star+.

