Barcelona x Girona: onde assistir, horários e escalações pela La Liga

O Barcelona e o Girona se enfrentam neste domingo, 10, às 17h, no Benito Villamarín. A partida é válida pela 16º rodada da La Liga.

Com 38 pontos na tabela, os visitantes estão determinados a manter a liderança em La Liga. No entanto, o técnico Carlos Ancelotti ressaltou a complexidade do compromisso do Real Madrid.

"Este será um jogo desafiador, já que o Betis está em boa forma. Nosso objetivo é manter essa dinâmica", afirmou o treinador italiano durante a coletiva de imprensa.

Enquanto isso, o Betis também desfruta de um bom momento no campeonato. Os anfitriões estão em uma sequência positiva e almejam uma posição na zona de classificação para a Champions. O time atualmente ocupa a sétima colocação, somando 25 pontos.

Por outro lado, o Girona enfrentará um desafio árduo nesta rodada. No domingo, o vice-líder viajará para enfrentar o Barcelona no Olímpico, às 17 horas.

Os donos da casa ocupam o terceiro lugar no campeonato. Mesmo com uma vitória, o Barcelona, que tem 34 pontos, alcançaria 37 pontos, mas ainda assim não ultrapassaria o Girona na classificação desta rodada.

Provável escalação do Barcelona

Peña; Koundé, Araujo, Christensen e Cancelo; De Jong, Gündogan e Pedri; Raphinha, Lewandowski e João Félix.

Provável escalação do Girona

Gazzaniga; Eric Garcia, David Lopez e Blind; Tsygankov, Yan Couto, Aleix Garcia e Gutierrez; Martin, Dovbyk e Savio.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona pela La Liga?

O jogo deste domingo, às 17h, entre Barcelona x Girona terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Barcelona?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Qual é o próximo jogo do Barcelona?