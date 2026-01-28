Barcelona x Copenhagen: onde assistir e horário pela Champions League

O Barcelona e o Copenhagen se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela última rodada da fase de liga da UEFA Champions League. A partida terá transmissão ao vivo no streaming HBO Max.

Com 13 pontos e ocupando a 9ª colocação, o Barcelona precisa da vitória para tentar entrar no G8 e garantir vaga direta nas oitavas de final. A equipe de Hansi Flick, que lidera o Campeonato Espanhol, conta com um dos ataques mais produtivos do torneio (18 gols marcados), mas preocupa com sua defesa, que sofreu 13 gols — pior desempenho entre os 15 primeiros colocados.

O Copenhagen, por sua vez, soma 8 pontos e ocupa a 26ª posição. Os dinamarqueses precisam vencer o gigante catalão fora de casa e ainda torcer por uma combinação de resultados para avançar à repescagem (Top 24). Apesar da dificuldade, o time chega embalado, somando 7 pontos nos últimos 3 jogos da competição. No entanto, não entra em campo oficialmente desde dezembro por conta da pausa de inverno no calendário local.

Prováveis escalações:

Barcelona : J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; E Garcia, Casado; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski.

: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; E Garcia, Casado; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski. Copenhagen: Kotarski; Meling, Gabriel, Suzuki, Lopez; Elyounoussi, Madsen, Claesson, Larsson; Cornelius, Dadason.

