Barcelona x Chelsea: veja horário e onde assistir ao jogo da Champions League

O Chelsea e o Barcelona se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 17h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres.

A partida é válida pela 5ª rodada da Champions League e será transmitida pelo SBT, TNT e HBO Max.

As equipes chegam para o duelo com campanha idêntica — ambas com sete pontos e fora da zona de classificação direta para as oitavas de final.

O time inglês tenta se recuperar do empate com o Qarabag, após abrir o jogo em 2 a 0 e ceder o resultado.

A equipe de Enzo Maresca ocupa o 12º lugar e precisa somar pontos para reduzir a distância e seguir na disputa por uma vaga no grupo. O técnico segue com desfalques: Romeo Lavia, Cole Palmer, Dário Essugo e Levi Colwill estão lesionados e não competem nesta terça.

O Barcelona também chega sob pressão após o empate por 2 a 2 com o Club Brugge, fora de casa. O time catalão é o 11º colocado, com sete pontos, e leva vantagem sobre o Chelsea no saldo de gols. A expectativa é que a equipe de Hansi Flick tente repetir o desempenho da LALIGA para se aproximar das primeiras posições do grupo. Quanto aos desfalques, Pedri, Gavi e Ter Stegen seguem fora por lesão, enquanto Rashford é dúvida devido à gripe.

A principal novidade é o retorno do atacante brasileiro Raphinha, após dois meses afastado por lesão.

Em coletiva de imprensa, o atleta falou sobre a dificuldade do período parado e afirmou estar motivado para voltar a atuar. "Poder voltar a jogar é algo especial para mim. Sou uma pessoa que quer estar sempre em campo e me custou muito este tempo", disse.

Onde assistir ao vivo o jogo do Chelsea x Barcelona hoje?

A partida entre Chelsea e Barcelona nesta terça, 25, às 17h (de Brasília) será transmitida ao vivo dos seguintes canais:

SBT (TV aberta);

TNT (TV fechada);

HBO Max (streaming).

Prováveis escalações

Chelsea (técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; Reece James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, João Pedro, Garnacho; Delap. Técnico: Enzo Maresca

Barcelona (técnico: Hansi Flick)

Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Ferran Torres; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick