Barcelona x Celta de Vigo: onde assistir, horário e escalações pela LaLiga

Lamine Yamal: jogador espanhol deve estar no confronto desta quarta-feira, 22 (Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)
Repórter
Publicado em 22 de abril de 2026 às 08h26.
Barcelona e Celta de Vigo se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de abril, às 16h30 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona. A partida é válida pela 33ª rodada da LaLiga.
O Barcelona chega como líder isolado da competição, com 79 pontos, e tenta manter a vantagem na ponta após a vitória do Real Madrid sobre o Alavés, que reduziu a diferença para seis pontos. A equipe vem de sete vitórias consecutivas no campeonato espanhol.
O time comandado por Hansi Flick busca reação após a eliminação nas quartas de final da Champions League para o Atlético de Madrid.
Para o duelo, De Jong deve retornar ao meio-campo ao lado de Pedri, enquanto Raphinha segue fora, lesionado. Já Cubarsí volta à defesa após cumprir suspensão.
Do outro lado, o Celta de Vigo vive momento irregular. A equipe vem de derrota por 3 a 0 para o Oviedo em LaLiga e também foi eliminada da Europa League após duas derrotas para o Freiburg.
A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric García e João Cancelo; De Jong e Pedri; Yamal, Dani Olmo, Fermín López; Ferrán Torres.
Radu; Alonso, Starfelt e Rodriguez; Carreira, Moriba, Vecino e Mingueza; Lopez; Iglesias e Jutgla.