Barcelona x Celta de Vigo: onde assistir, horário e escalações pela LaLiga

Barcelona e Celta de Vigo se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de abril, às 16h30 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona. A partida é válida pela 33ª rodada da LaLiga.

O Barcelona chega como líder isolado da competição, com 79 pontos, e tenta manter a vantagem na ponta após a vitória do Real Madrid sobre o Alavés, que reduziu a diferença para seis pontos. A equipe vem de sete vitórias consecutivas no campeonato espanhol.

O time comandado por Hansi Flick busca reação após a eliminação nas quartas de final da Champions League para o Atlético de Madrid.

Para o duelo, De Jong deve retornar ao meio-campo ao lado de Pedri, enquanto Raphinha segue fora, lesionado. Já Cubarsí volta à defesa após cumprir suspensão.

Do outro lado, o Celta de Vigo vive momento irregular. A equipe vem de derrota por 3 a 0 para o Oviedo em LaLiga e também foi eliminada da Europa League após duas derrotas para o Freiburg.

Onde assistir a Barcelona x Celta de Vigo

A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Prováveis escalações

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric García e João Cancelo; De Jong e Pedri; Yamal, Dani Olmo, Fermín López; Ferrán Torres.

Celta de Vigo (Técnico: Cláudio Giráldez)

Radu; Alonso, Starfelt e Rodriguez; Carreira, Moriba, Vecino e Mingueza; Lopez; Iglesias e Jutgla.