Barcelona x Brann: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League feminina

O Barcelona e Brann se enfrentam nesta quarta-feira, 20, às 17h, no Brann Stadium, em Bergen, na Noruega. A partida é válida pelas quartas de final da Champions League feminina e terá transmissão do DAZN.

O Barça está apresentando uma campanha impecável na atual edição do campeonato espanhol, acumulando 19 vitórias e apenas um empate até o momento. Liderando a competição nacional, o clube soma 58 pontos. Em seu último jogo, o Barcelona dominou o Tenerife com uma vitória avassaladora de 7 a 0, válido pela 20ª rodada do campeonato.

Na Champions League, o Barcelona também está tendo um desempenho excelente, com 5 vitórias em 6 rodadas e apenas um empate. No confronto mais recente, o Barcelona empatou em 4 a 4 com o Benfica, em um jogo eletrizante com muitos gols.

Por outro lado, o Brann está fazendo uma boa campanha na atual edição da Champions League feminina. O clube encerrou a fase de grupos na segunda posição do grupo B, com 4 vitórias, um empate e uma derrota, totalizando 13 pontos. Na última partida pela competição continental, o Brann venceu o St Polten por 2 a 1, com gols de Justine Kielland e Amalie Eikeland.

Entretanto, o Brann teve um revés em sua última partida, perdendo para o Lillestrom por 4 a 2, em um jogo válido pela primeira rodada do campeonato norueguês de 2024.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona e Brann hoje pela Champions League feminina?

, entre Barcelona e Brann terá transmissão ao vivo no DAZN. O jogo desta quarta-feira, às 17hentreterá transmissão ao vivo no

Como assistir online o jogo do Barcelona e Brann hoje?

Você pode assistir a partida online pelo DAZN.

Provável escalação do Barcelona

Cata Coll; Irene Paredes, Marta Torrejón, Martina Fernandez e Keira Walsh; Alexia Putellas, Esmee Brugts e Vicky López; Caroline Hansen, Fridolina Rolfö e Claudia Pina.

Técnico: Jonatan Giráldez.

Provável escalação do Brann

Aurora Mikalsen; Cecilie Redisch Kvamme, Ingrid Stenevik, Marit Lund e Marthine Østenstad; Joanna Tynnilä, Rakel Engesvik e Karoline Haugland; Signe Gaupset, Justine Kielland e Anna Aahjem.