Barcelona x Brann: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League feminina

O Barcelona e Brann se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 14h45, no Estádio Johan Cruyff, em Barcelona, na Espanha. A partida é válida pelas quartas de final da Champions League feminina e terá transmissão do DAZN.

O Barcelona entra como favorito absoluto no confronto contra o Brann, na partida de volta das quartas de final da Champions League Feminina. Esta posição se deve ao elenco tecnicamente superior do Barcelona, que permanece invicto na atual temporada. Com um impressionante histórico de 32 vitórias e 2 empates em 34 jogos, o clube catalão ainda não conheceu a derrota.

Além disso, o Barcelona saiu vitorioso no jogo de ida em Bergen, na Noruega, com um placar de 2 a 1, o que lhe confere uma vantagem significativa para o confronto. Com um elenco que figura entre os melhores do mundo no cenário feminino, é altamente recomendável apostar na vitória do Barcelona em ambas as etapas do jogo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona e Brann hoje pela Champions League feminina?

, entre Barcelona e Brann terá transmissão ao vivo no DAZN. O jogo desta quinta-feira, às 14h45entreterá transmissão ao vivo no

Como assistir online o jogo do Barcelona e Brann hoje?

Você pode assistir a partida online pelo DAZN.

Provável escalação do Barcelona

Cata Coll; Irene Paredes, Marta Torrejón, Martina Fernandez e Keira Walsh; Alexia Putellas, Esmee Brugts e Vicky López; Caroline Hansen, Fridolina Rolfö e Claudia Pina.

Técnico: Jonatan Giráldez.

Provável escalação do Brann

Aurora Mikalsen; Cecilie Redisch Kvamme, Ingrid Stenevik, Marit Lund e Marthine Østenstad; Joanna Tynnilä, Rakel Engesvik e Karoline Haugland; Signe Gaupset, Justine Kielland e Anna Aahjem.