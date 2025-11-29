Barcelona x Alavés: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

O Barcelona recebe o Alavés neste sábado, 29 de novembro, às 12h15 (horário de Brasília), no Estádio Camp Nou, em Barcelona, pela 14ª rodada da La Liga. O jogo terá transmissão ao vivo no Disney+.

De volta ao Camp Nou, o Barcelona tenta superar a derrota para o Chelsea na fase de grupos da Liga dos Campeões e busca a quarta vitória consecutiva no Campeonato Espanhol. O time catalão ocupa a vice-liderança com 31 pontos e pode assumir a liderança provisória caso vença o Alavés.

O líder, Real Madrid, tem 32 pontos e entra em campo no domingo, enfrentando o Girona às 17h (horário de Brasília).

Para o jogo deste sábado, o técnico Hansi Flick contará com o retorno do meia Pedri, mas perderá Fermín López, lesionado, que é a baixa de última hora. A expectativa é que Dani Olmo tenha uma chance no time titular. Além disso, Ter Stegen e Gavi seguem no departamento médico.

Como chega o Alavés

O Alavés, por sua vez, vive um momento delicado e enfrenta um grande desafio. O time vem de duas derrotas consecutivas no Campeonato Espanhol e ocupa a 14ª posição, com 15 pontos.

Uma boa notícia para os torcedores do Alavés é que o técnico Eduardo Coudet, ex-treinador de Internacional e Atlético-MG, não contará com baixas de última hora para o duelo no Camp Nou.

Onde assistir ao jogo Barcelona x Alavés?

O jogo entre Barcelona e Alavés, neste sábado, às 12h15, terá transmissão ao vivo no Disney+.

Prováveis escalações

Barcelona (Técnico: Hansi Flick):

Joan Garcia

Jules Koundé

Ronald Araújo

Pau Cubarsí

Álex Baldé

Frenkie de Jong

Eric García

Lamine Yamal

Fermín López

Ferrán Torres

Robert Lewandowski

Alavés (Técnico: Eduardo Coudet):