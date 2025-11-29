Barcelona x Alavés: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

OVIEDO, SPAIN - SEPTEMBER 25: Robert Lewandowski of FC Barcelona celebrates after scoring the second goal of his team during the LaLiga EA Sports match between Real Oviedo and FC Barcelona at Carlos Tartiere on September 25, 2025 in Oviedo, Spain. (Photo by Bruno Penas/Quality Sport Images/Getty Images) (Bruno Penas/Quality Sport Images/Getty Images)
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 06h15.
O Barcelona recebe o Alavés neste sábado, 29 de novembro, às 12h15 (horário de Brasília), no Estádio Camp Nou, em Barcelona, pela 14ª rodada da La Liga. O jogo terá transmissão ao vivo no Disney+.
De volta ao Camp Nou, o Barcelona tenta superar a derrota para o Chelsea na fase de grupos da Liga dos Campeões e busca a quarta vitória consecutiva no Campeonato Espanhol. O time catalão ocupa a vice-liderança com 31 pontos e pode assumir a liderança provisória caso vença o Alavés.
O líder, Real Madrid, tem 32 pontos e entra em campo no domingo, enfrentando o Girona às 17h (horário de Brasília).
Para o jogo deste sábado, o técnico Hansi Flick contará com o retorno do meia Pedri, mas perderá Fermín López, lesionado, que é a baixa de última hora. A expectativa é que Dani Olmo tenha uma chance no time titular. Além disso, Ter Stegen e Gavi seguem no departamento médico.
O Alavés, por sua vez, vive um momento delicado e enfrenta um grande desafio. O time vem de duas derrotas consecutivas no Campeonato Espanhol e ocupa a 14ª posição, com 15 pontos.
Uma boa notícia para os torcedores do Alavés é que o técnico Eduardo Coudet, ex-treinador de Internacional e Atlético-MG, não contará com baixas de última hora para o duelo no Camp Nou.
O jogo entre Barcelona e Alavés, neste sábado, às 12h15, terá transmissão ao vivo no Disney+.