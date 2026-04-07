Barcelona Guayaquil x Cruzeiro: horário, onde assistir e prováveis escalações

Barcelona Guayaquil x Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira, 7, às 21h, no Estádio Monumental de Guayaquil, pela primeira rodada da Copa Libertadores da América.

O duelo é a estreia do grupo D da Libertadores, que ainda tem Boca Juniors, da Argentina, e Universidad Católica, do Chile.

Como chega o Barcelona de Guayaquil para o confronto

Após vencer a LDU por 2 a 0 na última rodada do Campeonato Equatoriano, o Barcelona chega empolgado para a estreia da Libertadores. A equipe soma sete partidas de invencibilidade.

O meia Johan García e o ala Joao Joshimar Roja são as dúvidas do técnico César Farías para o duelo desta terça-feira.

Como chega o Cruzeiro para o confronto

Ao contrário do Barcelona, o Cruzeiro chega precisando dar respostas ao seu torcedor. O clube foi goleado pelo São Paulo por 4 a 1 na última rodada do Brasileirão e chega pressionado, já que é o penúltimo colocado da competição.

Até por isso, o clube deve ir com o que tem de melhor a campo para fazer uma boa estreia e acalmar os ânimos, principalmente do torcedor. O técnico Artur Jorge comandará sua quarta partida pela Raposa.

Cássio, Sinisterra e Marquinhos são baixas por lesão, enquanto Lucas Romero é dúvida. O volante Walace foi cortado por questões internas envolvendo o clube.

Onde assistir a Barcelona Guayaquil x Cruzeiro

O duelo entre Barcelona Guayaquil x Cruzeiro será transmitido pelo plano premium do Disney +.

Prováveis escalações

Barcelona Guayaquil (Técnico: César Farías)

Contreras; Rangel, Báez e Sosa; Carabalí, Céliz, Quiñónez, Lugo e Vallecilla; Cano e Benedetto.

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Matheus Cunha; William (Fagner), Fabrício, Villalba e Kaiki; Matheus Henrique (Lucas Romero), Gerson e Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge e Arroyo.