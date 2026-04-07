Barcelona Guayaquil x Cruzeiro: horário, onde assistir e prováveis escalações

Artur Jorge, na época técnico do SC Braga, antes da partida do Grupo C da UEFA Champions League entre SSC Napoli e SC Braga, no estádio Stadio Diego Armando Maradona, em Naples (Itália), em 12 de dezembro de 2023. ((Foto de Cesare Purini/Mondadori Portfolio via Getty Images))
Colaboradora
Publicado em 7 de abril de 2026 às 10h15.
Barcelona Guayaquil x Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira, 7, às 21h, no Estádio Monumental de Guayaquil, pela primeira rodada da Copa Libertadores da América.
O duelo é a estreia do grupo D da Libertadores, que ainda tem Boca Juniors, da Argentina, e Universidad Católica, do Chile.
Após vencer a LDU por 2 a 0 na última rodada do Campeonato Equatoriano, o Barcelona chega empolgado para a estreia da Libertadores. A equipe soma sete partidas de invencibilidade.
O meia Johan García e o ala Joao Joshimar Roja são as dúvidas do técnico César Farías para o duelo desta terça-feira.
Ao contrário do Barcelona, o Cruzeiro chega precisando dar respostas ao seu torcedor. O clube foi goleado pelo São Paulo por 4 a 1 na última rodada do Brasileirão e chega pressionado, já que é o penúltimo colocado da competição.
Até por isso, o clube deve ir com o que tem de melhor a campo para fazer uma boa estreia e acalmar os ânimos, principalmente do torcedor. O técnico Artur Jorge comandará sua quarta partida pela Raposa.
Cássio, Sinisterra e Marquinhos são baixas por lesão, enquanto Lucas Romero é dúvida. O volante Walace foi cortado por questões internas envolvendo o clube.
O duelo entre Barcelona Guayaquil x Cruzeiro será transmitido pelo plano premium do Disney +.
Contreras; Rangel, Báez e Sosa; Carabalí, Céliz, Quiñónez, Lugo e Vallecilla; Cano e Benedetto.
Matheus Cunha; William (Fagner), Fabrício, Villalba e Kaiki; Matheus Henrique (Lucas Romero), Gerson e Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge e Arroyo.