Barcelona acerta a contratação de Vitor Roque por mais de R$ 200 milhões, diz site

Um dos destaques da última campanha do Athletico e também em boa fase neste ano, Vitor Roque pode estar perto de fazer seus últimos jogos com a camisa rubro-negra. De acordo com informações do jornal espanhol "As", o jogador de 18 anos já acertou todas as etapas do contrato com o Barcelona, que irá desembolsar € 40 milhões, o que corresponde a cerca de R$ 209 milhões, na cotação atual, pelo jogador.

No entanto, o anúncio ainda deve demorar para ser realizado, já que para inscrever novos jogadores o Barcelona precisa oficializar três saídas do time. Isso porque a equipe catalã precisa atingir a folha de pagamentos de salários necessária para não ultrapassar os valores indicados pelo Fair Play Financeiro, regra da La Liga que tem como objetivo evitar as discrepâncias de times com investidores bilionários.

Contrato

De acordo com o jornal, o contrato tem duração de três anos e deve se iniciar na próxima janela de transferências, que será aberta em julho na Europa. A ideia de Deco, ex-jogador e atual diretor técnico do Barcelona, é de que ele atue como centroavante e seja o sucessor natural de Lewandowski, embora a versatilidade do jogador também possa render um espaço nas pontas. A chegada de Vitor Roque significaria também o fim da esperança da volta de Aubameyang, hoje no Chelsea, já que técnico Xavi gostaria de contar com um atacante mais jovem.