Bangu-RJ x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Carioca

Bangu-RJ e Flamengo: se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 21h30, na Arena Bastião, em Sergipe. A partida é pela 8ª rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão pela Band, BandSports e Canal GOAT (Youtube).

Na mais recente confronto, o Bangu assegurou um empate por 1 a 1 contra o Volta Redonda, enquanto o Flamengo, também pelo Campeonato Carioca, dominou o o mesmo adversário com uma vitória convincente por 3 a 0. O histórico geral entre as duas equipes revela um total de 230 partidas, com 144 vitórias para o Flamengo, 35 empates e 51 vitórias do Bangu. No último encontro, válido pelo Campeonato Carioca de 2023, o confronto terminou empatado em 1 a 1.

O Flamengo vive uma excelente fase, mantendo-se invicto por nove jogos e, nos últimos cinco confrontos, a defesa não sofreu nenhum gol. Além disso, em quatro dos últimos cinco jogos do Bangu, ambas as equipes conseguiram marcar. O Bangu ocupa a décima posição na tabela, contabilizando apenas cinco pontos, enquanto o Flamengo se destaca como vice-líder, acumulando 15 pontos.

Onde assistir ao vivo o jogo do Bangu-RJ x Flamengo hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo desta quinta-feira, às 21h30 , entre Bangu-RJ e Flamengo terá transmissão ao vivo na Band, BandSports e Canal GOAT (Youtube).

Provável escalação do Flamengo

Agustin Rossi; Guillermo Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson , De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro

Provável escalação do Bangu

Gabriel Leite; Saulo, Felipe Soares, Victor Oliveira e Erick Daltro; Walney, Adsson, Bruno Tatavitto e Cleyton; Canela e Anderson Lessa