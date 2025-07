Bahia x Retrô: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Bahia e o Retrô se enfrentam nesta quarta-feira, 30 de julho, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O time baiano chega embalado por uma grande fase na temporada, enquanto os pernambucanos buscam surpreender mais uma vez e escrever mais um capítulo da história de "Davi contra Golias" na competição.

O Bahia avançou para as oitavas após eliminar o Paysandu com facilidade, vencendo por 5 a 0 no agregado. Já o Retrô protagonizou um feito histórico, ao eliminar dois gigantes do futebol brasileiro: o Atlético-GO e o Fortaleza, ambos da primeira divisão. A classificação sobre o Leão do Pici, inclusive, serve de motivação para encarar outro grande nordestino na Copa do Brasil, em um confronto inédito entre as duas equipes.

Onde assistir ao vivo o jogo do Bahia x Retrô hoje pela Copa do Brasil?

O jogo entre Bahia e Retrô terá transmissão ao vivo pelo Prime Video, às 19h30.

Como assistir online o jogo do Bahia x Retrô hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Prime Video.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe; Santi Arias, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Wagner Lopes.

Retrô: Fabián Volpi; Eduardo Porto (Bruno Peres), Robson, Rayan Ribeiro e João Lucas; Richard Franco, Fabinho; Maycon Douglas, Mike, Rodolfo; Vagner Love. Técnico: Luizinho Lemos.