Bahia x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A partida entre Bahia e Fluminense é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 09h35.

A partida entre Bahia e Fluminense é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado neste sábado, 9 de agosto, às 21h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

O Tricolor baiano está com 29 pontos e quer se consolidar na quarta posição do Campeonato Brasileiro.

O time vem de um empate sem gols contra o Sport, na última rodada, e um outro empate por 0 a 0 diante do Retrô, pela Copa do Brasil, mas que foi suficiente para garantir a classificação para as quartas de final da competição.

A missão do Bahia neste sábado é voltar a marcar e tentar alcançar os 32 pontos, consolidando sua melhor campanha no primeiro turno do Brasileirão de pontos corridos.

Por sua vez, o Fluminense, que ocupa a nona posição com 23 pontos, vive um momento de recuperação após superar a ressaca pós-Mundial. Com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, o time carioca conseguiu a classificação contra o Internacional na Copa do Brasil e retomou a boa fase no Campeonato Brasileiro ao vencer o Grêmio. O objetivo do Fluminense é manter a boa fase para se aproximar ainda mais do G-6.

O técnico Renato Gaúcho pode poupar algumas peças, já que o time vai enfrentar o América de Cali, na Colômbia, na próxima terça-feira, pelas oitavas da Copa Sul-Americana. O Fluminense também tem alguns desfalques por lesão, como Thiago Silva, Ignácio e Fuentes, além do suspenso Samuel Xavier. Por isso, é provável que Renato Gaúcho utilize alguns jogadores formados na base para rodar o elenco.

Onde assistir ao vivo o jogo Bahia x Fluminense?

A partida será transmitida ao vivo pelos canais Sportv e Premiere, às 21h (horário de Brasília).

Prováveis escalações de Bahia x Fluminense

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Kayky); Ademir e Willian José.

Fluminense (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Manoel, Freytes e Renê; Martinelli e Hércules; Canobbio, Ganso e Kevin Serna; Everaldo.

