Bahia x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Bahia e Cruzeiro é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15h18.

A partida entre Bahia e Cruzeiro acontece nesta segunda-feira, 15 de setembro, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Na primeira metade da competição, as equipes têm mostrado desempenhos consistentes. O Cruzeiro se encontra na terceira posição com 44 pontos, ficando a apenas três pontos do líder Flamengo, com 13 vitórias, 5 empates e 4 derrotas.

Por outro lado, o Bahia ocupa o quinto lugar, com 36 pontos, alcançando um aproveitamento de 60% no torneio, com 10 vitórias, 6 empates e 4 derrotas.

A Raposa é a segunda equipe com o melhor ataque, tendo anotado 35 gols, enquanto o Tricolor da Boa Terra balançou as redes 28 vezes.

Onde assistir ao vivo o jogo do Bahia x Cruzeiro hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta segunda-feira, às 20h, entre Bahia e Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

Como assistir online o jogo do Bahia x Cruzeiro hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, que retransmite os jogos do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações

Bahia (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Michel Araujo (Cauly), Kayky (Mateo Sanabria) e Willian José.

Cruzeiro (Técnico: Leonardo Jardim):

Cássio; William, Fabrício Bruno (Jonathan Jesus), Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge (Gabriel Barbosa).

