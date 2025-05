Bahia x Botafogo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Bahia e Botafogo se enfrentam neste sábado, 3, às 21h (horário de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

O Bahia, jogando em casa, busca a vitória para se afastar da parte inferior da tabela e melhorar sua posição no campeonato. O Botafogo, por sua vez, chega embalado com boas atuações e quer seguir na briga por uma vaga nas competições continentais.

Onde assistir ao vivo o jogo Bahia x Botafogo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 21h, entre Bahia e Botafogo terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

Como assistir online o jogo Bahia x Botafogo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay (com assinatura do Premiere) ou Globoplay (com assinatura do Sportv).

Onde assistir ao vivo o jogo do Bahia hoje pelo Brasileirão?

Como assistir online o jogo do Bahia hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.