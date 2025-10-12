Avião da seleção da Nigéria faz pouso de emergência antes de partida decisiva pelas Eliminatórias

A seleção da Nigéria passou por um susto, ontem, 11, durante uma viagem de avião. A aeronave que levava a delegação de Polokwane, na África do Sul, para a cidade de Uyo, no país, fez um pouso de emergência e causou o atraso na chegada dos jogadores e dirigentes à capital do Estado de Akwa Ibom.

Após uma parada de reabastecimento em Luanda, na Angola, o avião teve uma rachadura no para-brisa 25 minutos depois da decolagem. Isso levou o piloto da aeronave fretada a iniciar procedimentos de emergência e retornar ao aeroporto angolano. Todos a bordo do voo foram evacuados em segurança.

O incidente ocorreu antes da partida decisiva da Nigéria pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Terceira colocada no Grupo C, a seleção nigeriana encara o Benim, na terça-feira, no Estádio Internacional Godswill Akpabio, em Uyo, na Nigéria, e precisa vencer para continuar sonhando com uma vaga no Mundial.

O Benim está na liderança do grupo, com três pontos na frente da Nigéria e com dois gols a mais de diferença. Se ganhar por dois gols de diferença, o time nigeriano garante, ao menos, um lugar na repescagem para a Copa do Mundo — eles precisam torcer para a África do Sul tropeçar contra a Ruanda para se classificar ao Mundial diretamente.

Veja a nota oficial da Federação Nigeriana de Futebol

"A Federação Nigeriana de Futebol informou que o para-brisa rachado da aeronave fretada da companhia ValueJet Airline, que transportava a delegação da seleção nigeriana — os Super Eagles — de Polokwane, na África do Sul, para Uyo, onde acontecerá na terça-feira a partida das eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA contra o Benim, causou o atraso na chegada dos jogadores e dirigentes à capital do Estado de Akwa Ibom.

A mesma aeronave havia levado parte da delegação a Polokwane na noite de quinta-feira, chegando à cidade sul-africana na manhã de sexta-feira.

No entanto, após uma parada de reabastecimento de rotina em Luanda, Angola (onde o avião também havia parado para reabastecer na quinta-feira à noite e onde já fizera escala de ida e volta para Bloemfontein, na África do Sul, no mês passado, para o confronto da 8ª rodada entre os Super Eagles e os Bafana Bafana), a aeronave sofreu uma rachadura no para-brisa em pleno voo, logo após a decolagem. O piloto conseguiu, com habilidade, conduzir o avião de volta em segurança ao aeroporto de Luanda.

A ValueJet Airline e as autoridades competentes do Governo Federal da Nigéria — incluindo o Ministro da Aviação, o Ministro das Relações Exteriores e o Chefe de Gabinete do Presidente — estão trabalhando intensamente para obter as permissões de sobrevoo e pouso necessárias para que outra aeronave parta de Lagos, recolha a delegação em Luanda e a leve até Uyo."