Austrália x Inglaterra: onde assistir ao vivo o jogo da semifinal pela Copa do Mundo Feminina

Austrália e Inglaterra se enfrentam nesta quarta-feira, 16, às 07h, no no estádio Olímpico de Sydney, na Austrália. A partida é válida pela semifinal da Copa do Mundo Feminina.

A Austrália está cada vez mais próxima de se tornar a campeã da Copa - e em casa. Em disputa inédita, a seleção veio preparada: foi líder Grupo B, mandou a Dinamarca para casa nas oitavas de final e travou um jogo histórico contra a França, levando a disputa nos pênaltis. Agora, contra a Inglaterra, a favorita para o mundial, as anfitriãs terão que trabalhar duro para garantir a vaga na final.

As inglesas, por outro lado, chegam à semifinal da Copa do Mundo feminina invictas. Foram líderes do Grupo D e marcaram vitórias com sobra de saldo de gols: 6 a 1 contra a China, 4 a 2 contra a Nigéria e 2 a 1 contra a Colômbia, nas quartas. A seleção da Inglaterra, no entanto, nunca foi vencedora de uma Copa do Mundo, mas já garantiu o terceiro lugar, em 2015.

Em caso de empate, jogo terá prorrogação e, se necessário, pênaltis.

Onde assistir ao vivo o jogo Austrália x Inglaterra n a Copa do Mundo Feminina hoje?

O jogo desta quarta-feira, 16, às 07h, entre Austrália e Inglaterra terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube e Twitch) e FIFA+.

A partida será transmitida pelo ao vivo no YouTube, pelo CazéTV, e no Fifa+.

