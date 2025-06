Auckland City x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Mundial de Clubes

A partida entre Auckland City e Boca Juniors acontece nesta terça-feira, 24, às 16h (horário de Brasília), no Geodis Park, em Nashville. O jogo é válido pelo Mundial de Clubes e será transmitido ao vivo pelos canais DAZN, Sportv 2 e CazéTV.

O Auckland City já está eliminado da competição e entra em campo apenas para cumprir tabela. O time da Oceania sofreu as maiores goleadas da fase de grupos, sendo derrotado por 10 a 0 contra o Bayern de Munique e 6 a 0 contra o Benfica, deixando o torneio sem ter conquistado um ponto sequer.

Por outro lado, o Boca Juniors ainda tem chances remotas de classificação para as oitavas de final, dependendo do resultado da partida entre Bayern de Munique e Benfica, que ocorre no mesmo horário. Caso o Benfica perca, o time argentino, vencendo, pode alcançar os quatro pontos do segundo colocado. A definição dependeria então do saldo de gols, já que o Benfica está sete gols à frente do Boca Juniors. Historicamente, uma goleada de 7 a 0 é possível para o Auckland City, o que abriria uma chance para a classificação do Boca.

Que horas começa o jogo do Auckland City x Boca Juniors no Mundial de Clubes?

O jogo entre Auckland City e Boca Juniors será transmitido ao vivo pelo canal Sportv 2, às 16h (horário de Brasília).

Como assistir online o jogo do Auckland City x Boca Juniors no Mundial de Clubes?

Você pode assistir à partida online pelo DAZN ou CazéTV.

Escalações prováveis:

Garrow; Lagos, Mitchell, Den Heijer, Boxall e Bell; Yoo, Manuel, Ilich e Zeb; Bevan. Paul Posa. Boca Juniors: Marchesín; Advíncula, Di Lollo, Ayrton Costa e Blanco; Battaglia, Belmonte e Zenón; Carlos Palacios, Velasco e Merentiel. Técnico: Miguel Russo.