Esporte

Atlético Nacional x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

A partida entre Atlético Nacional e São Paulo é válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14h36.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Atlético Nacional e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, 12 de agosto, às 21h30, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. O jogo terá transmissão ao vivo pela Paramount+.

O São Paulo vive seu melhor momento na temporada. Apesar da eliminação precoce na Copa do Brasil, o Tricolor tem mostrado seu melhor futebol de 2025. Já são cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, com seis jogos invicto. Sob o comando de Hernán Crespo, o time tenta voltar da Colômbia com um bom resultado.

O Atlético Nacional é o segundo colocado no Clausura do Campeonato Colombiano, com 11 pontos em seis jogos disputados. Na fase de grupos da Libertadores, o adversário do São Paulo foi o segundo colocado no Grupo F, atrás do Internacional e à frente de Bahia e Nacional-URU.

Prováveis escalações:

Atlético Nacional:

Ospina, Román, Arias, Tesillo e Candido; Campuzano, Uribe e Hinestroza; Cardona, Sarmiento e Morelos.

São Paulo:

Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric (Maik), Alisson, Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva (Ferreira).

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético Nacional x São Paulo?

O jogo desta terça-feira, 21h30, entre Atlético Nacional e São Paulo terá transmissão ao vivo pela Paramount+.

Como assistir online o jogo do Atlético Nacional x São Paulo?

Você pode assistir à partida online pelo Paramount+.

Acompanhe tudo sobre:São Paulo Futebol ClubeFutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Fortaleza x Vélez Sarsfield: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Maracanã pode receber redes no setor de visitantes para aumentar capacidade; entenda a ideia

Boxe japonês implementa regras mais rígidas após morte de dois lutadores

Brasil volta a enfrentar seleções asiáticas após quase três anos de jejum; relembre o histórico

Mais na Exame

Brasil

Invasão e clonagem de placas: como esta quadrilha fazia arrastão em condomínios de luxo em SP

Negócios

O primeiro negócio dele era 100% online — agora, ele combate o vício em telas

Mercados

Ibovespa opera em forte alta após IPCA de julho vir abaixo da estimativa; BTG e Sabesp se destacam

Carreira

Para influenciar outras pessoas, use estas 6 frases, diz especialista: ‘Palavras fazem a diferença’