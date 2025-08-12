Atlético Nacional x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Atlético Nacional e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, 12 de agosto, às 21h30, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. O jogo terá transmissão ao vivo pela Paramount+.

O São Paulo vive seu melhor momento na temporada. Apesar da eliminação precoce na Copa do Brasil, o Tricolor tem mostrado seu melhor futebol de 2025. Já são cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, com seis jogos invicto. Sob o comando de Hernán Crespo, o time tenta voltar da Colômbia com um bom resultado.

O Atlético Nacional é o segundo colocado no Clausura do Campeonato Colombiano, com 11 pontos em seis jogos disputados. Na fase de grupos da Libertadores, o adversário do São Paulo foi o segundo colocado no Grupo F, atrás do Internacional e à frente de Bahia e Nacional-URU.

Prováveis escalações:

Atlético Nacional:

Ospina, Román, Arias, Tesillo e Candido; Campuzano, Uribe e Hinestroza; Cardona, Sarmiento e Morelos.

São Paulo:

Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric (Maik), Alisson, Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva (Ferreira).

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético Nacional x São Paulo?

O jogo desta terça-feira, 21h30, entre Atlético Nacional e São Paulo terá transmissão ao vivo pela Paramount+.

Como assistir online o jogo do Atlético Nacional x São Paulo?

Você pode assistir à partida online pelo Paramount+.