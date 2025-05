Atlético Nacional x Bahia: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Libertadores

O Atlético Nacional recebe o Bahia nesta quarta-feira, 14 de maio, às 19h, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, pela fase de grupos da Libertadores. A partida é crucial para as ambições de ambos os times no torneio continental.

O Atlético Nacional, tradicional clube colombiano, buscará a vitória em casa para manter a liderança do grupo, enquanto o Bahia tenta surpreender fora de casa e somar pontos importantes para avançar à próxima fase.

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético Nacional x Bahia hoje pela Libertadores?

O jogo entre Atlético Nacional e Bahia terá transmissão ao vivo no Paramount+, às 19h.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.