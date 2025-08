Atlético-MG x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste domingo, 3 de agosto, o Atlético-MG recebe o RB Bragantino na Arena MRV, às 18h30, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.

O Atlético-MG vive um bom momento em casa, sendo invicto como mandante nesta edição do Brasileirão, com três vitórias e três empates. O time busca aproveitar a sequência ruim do RB Bragantino, que vem de quatro derrotas seguidas e sete jogos consecutivos sofrendo gols, para voltar a vencer na competição.

Onde assistir ao vivo o jogo entre Atlético-MG e RB Bragantino hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Atlético-MG e RB Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Como assistir online o jogo entre Atlético-MG e RB Bragantino hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, caso tenha a assinatura do Premiere.

Escalação do Atlético-MG para o jogo contra o RB Bragantino

A provável escalação do Atlético-MG é: Everson; Natanael, Lyanco, Igor Rabello e Caio Paulista; Fausto Vera, Gabriel Menino (Alexsander) e Igor Gomes; Rony, Biel e Hulk (Júnior Santos). Técnico: Cuca.

Escalação do RB Bragantino para o jogo contra o Atlético-MG

A provável escalação do RB Bragantino é: Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Pedro Henrique e Agustin Sant'Anna; Vinicinho, Gabriel, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Isidro Pitta (Bruno Praxedes) e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.