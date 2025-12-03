Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

Repórter
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 06h00.
O Atlético-MG recebe o Palmeiras nesta quarta-feira, 3 de dezembro, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
O Palmeiras volta a campo dias após perder a final da Libertadores para o Flamengo, em Lima. O time comandado por Abel Ferreira praticamente deu adeus ao sonho do título brasileiro, já que o Rubro-Negro lidera a competição com cinco pontos de vantagem e restam apenas duas rodadas.
Para a partida em Minas Gerais, Abel terá pelo menos sete desfalques: Paulinho, Weverton, Lucas Evangelista e Felipe Anderson (lesionados), além de Giay, Aníbal Moreno e Facundo Torres, que cumprem suspensão.
O Atlético-MG, por sua vez, vem de derrota para o Fortaleza e vive um jejum de quatro partidas sem vitória. O Galo ainda busca uma vaga no G8 para disputar a próxima Libertadores e tenta afastar qualquer risco matemático de rebaixamento.
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli):
Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco e Igor Gomes (Alexsander); Rony, Bernard, Dudu e Hulk.
Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira):
Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Sosa (Raphael Veiga ou Mauricio); Flaco López e Vitor Roque.