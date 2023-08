Atlético MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo pelas oitavas de final da Libertadores

Atlético MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 2, às 21h30, no estádio Mineirão, em Minas Gerais. A partida é válida pelas oitavas de final da Libertadores.

Iniciando o caminho nas oitavas de final, Atlético MG e Palmeiras chegam para o confronto buscando maior equilíbrio na temporada. O Palmeiras, que venceu o América MG no fim de semana, busca fora de casa sua segunda vitória consecutiva. A equipe se classificou para essa fase em primeiro do grupo.

Para o jogo, o técnico Abel Ferreira deve ir com time titular. A dúvida ainda é o atacante Dudu, que se recupera de lesão e pode ser desfalque.

Do outro lado, o Atlético MG, busca com apoio da sua torcida sair na frente no confronto de 180 minutos. A equipe não vence a três jogos e se classificou em segundo no grupo.

Provável escalação Atlético MG contra o Palmeiras

Everson; Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho e Otávio; Pavón, Paulinho e Hulk.

Provável escalação Palmeiras contra o Atlético MG

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu (Jhon Jhon), Artur e Rony.

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético MG x Palmeiras pelas oitavas de final da Libertadores hoje?

O jogo deste quarta-feira, 2, às 21h30, entre Atlético MG e Palmeiras terá transmissão ao vivo na TV Globo e Paramount+

Como assistir o jogo Atlético MG x Palmeiras pela Libertadores online?

A partida será transmitida pelo ao vivo pelo Paramount+ e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Atlético MG?

06/08 - São Paulo x Atlético MG - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Palmeiras?

05/08 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão Série A

