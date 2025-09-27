Atlético-MG x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Atlético-MG e o Mirassol se enfrentam neste sábado, 27, às 21h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Brasileirão 2025. A partida terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

O Galo chega embalado após vencer o Bolívar por 1 a 0 na Sul-Americana, resultado que garantiu o time na semifinal do torneio continental e marcou a primeira vitória do técnico Jorge Sampaoli em seu retorno ao clube.

No Brasileirão, porém, a situação é complicada: o time está em 16º lugar, com 25 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento. O Atlético não vence no campeonato há seis rodadas, acumulando quatro derrotas e dois empates.

Do outro lado, o Mirassol vive fase oposta. O time comandado por Rafael Guanaes soma 13 dos últimos 18 pontos disputados, aparecendo como uma das melhores campanhas do returno. O Leão ocupa a 4ª posição, com 42 pontos, e não perde há seis partidas – com quatro vitórias e dois empates. Na rodada passada, derrotou o Juventude por 2 a 0, no Estádio Campos Maia.

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson; Natanael (Ivan Román), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Gabriel Menino), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes (Reinier); Rony (Bernard) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.



