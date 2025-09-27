Esporte

Atlético-MG x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Atlético-MG x Mirassol é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 15h07.

Última atualização em 27 de setembro de 2025 às 15h08.

O Atlético-MG e o Mirassol se enfrentam neste sábado, 27, às 21h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Brasileirão 2025. A partida terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

O Galo chega embalado após vencer o Bolívar por 1 a 0 na Sul-Americana, resultado que garantiu o time na semifinal do torneio continental e marcou a primeira vitória do técnico Jorge Sampaoli em seu retorno ao clube.

No Brasileirão, porém, a situação é complicada: o time está em 16º lugar, com 25 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento. O Atlético não vence no campeonato há seis rodadas, acumulando quatro derrotas e dois empates.

Do outro lado, o Mirassol vive fase oposta. O time comandado por Rafael Guanaes soma 13 dos últimos 18 pontos disputados, aparecendo como uma das melhores campanhas do returno. O Leão ocupa a 4ª posição, com 42 pontos, e não perde há seis partidas – com quatro vitórias e dois empates. Na rodada passada, derrotou o Juventude por 2 a 0, no Estádio Campos Maia.

Prováveis escalações:

  • Atlético-MG: Everson; Natanael (Ivan Román), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Gabriel Menino), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes (Reinier); Rony (Bernard) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.
  • Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel (Shaylon); Negueba, Alesson e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-MG x Mirassol hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 21h, entre o Atlético-MG e o Mirassol terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo Atlético-MG x Mirassol hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

